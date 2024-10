Isaechia.it - Grande Fratello, come reagirà Javier nel vedere la coppia Shaila-Lorenzo? Ce lo anticipa lui stesso (Video)

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Martinez quando scoprirà quanto è accaduto nella Casa del Gran Hermano fraGatta eSpolverato? Il pallavolista spagnolo e tutti i suoi compagni di avventura credono che i due siano stati eliminati definitivamente. I gieffini infatti sono ignari del fatto che la ballerina e il modello siano stati in realtà mandati in Spagna dopo essere stati eletti i preferiti al televoto e che a breve torneranno a varcare la porta rossa del Gf. Nonostante siano passati diversi giorni dalla loro finta eliminazione,continuano a essere argomento caldo nella Casa. In particolare ci si chiedestiano vivendo il “fuori” e se laabbia iniziato a frequentarsi., la cui delusione è ancora cocente, ha detto la sua senza mezzi termini.