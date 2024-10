Già finita l'avventura dorata: Roberto Mancini non é più il ct dell'Arabia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quattordici mesi di avventura dorata, e poi la fine burrascosa. E ’ già conclusa l’avventura da mille e una notte di Roberto Mancini a Riad. Accolto come uno sceicco, tra onori e termini contrattuali , il ct italiano che a metà agosto dello scorso anno aveva troncato di netto il suo rapporto con l’azzurro, per poi sedersi dopo pochi giorni sulla panchina dell’Arabia, saluta Riad e i sogni Feedpress.me - Già finita l'avventura dorata: Roberto Mancini non é più il ct dell'Arabia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quattordici mesi di, e poi la fine burrascosa. E ’ già conclusa l’da mille e una notte dia Riad. Accolto come uno sceicco, tra onori e termini contrattuali , il ct italiano che a metà agostoo scorso anno aveva troncato di netto il suo rapporto con l’azzurro, per poi sedersi dopo pochi giorni sulla panchina, saluta Riad e i sogni

