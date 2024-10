Endless Love, replica puntata 23 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 24 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Con la complicità di Zehir e Vildan, Kemal riesce a intrufolarsi in ospedale spacciandosi per un operatore sanitario e a entrare nella stanza di Nihan, che finalmente apre gli occhi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 266 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 23 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 24– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Con la complicità di Zehir e Vildan, Kemal riesce a intrufolarsi in ospedale spacciandosi per un operatore sanitario e a entrare nella stanza di Nihan, che finalmente apre gli occhi. Ecco ilper rivedere l’episodio 266 in

Endless Love anticipazioni 25 ottobre : Asu manipola Tarik per incastrare Kemal - Emir perde la presidenza - La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Tuttavia, questa strategia è solo un modo per tenerlo in pugno e …. Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 25 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Irfan Aktanmaz è il nuovo presidente della Kozcuoglu Holding. (Movieplayer.it)

Endless Love Anticipazioni 25 ottobre 2024 : Emir furente - Kemal lo ha battuto! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 25 ottobre 2024 su Canale 5: Kemal riesce a sconfiggere Emir, prendendo il suo posto nell'azienda di famiglia!. (Comingsoon.it)

Endless Love - anticipazioni della puntata di stasera - giovedì 24 ottobre : un pelouche pericoloso - Soydere si dirà disposto a far credere di non sapere la verità per evitare drammatiche conseguenze da parte di Emir. . La giovane donna confesserà a quel punto che Kemal non si trovava in casa, ed Emir scatenerà su di lei tutta la sua rabbia. Dopo aver messo a soqquadro la casa, riuscirà a trovarlo. (Superguidatv.it)