News.robadadonne.it - Emanuele Tufano, chi era il 15enne ucciso per strada a Napoli durante una sparatoria

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Aveva solo 15 anni, rimastonellaavvenuta in corso Umberto, nel cuore di, attorno alle due di questa notte. Con lui altre tre persone sono rimaste ferite gravemente e trasportate in ospedale: due sono ragazzi minorenni, di 14 e 17 anni, l’altro un ventisettenne. Sui fatti sta indagando la Squadra Mobile.era probabilmente a bordo di uno scooter, con altri due ragazzi, quando sono iniziati i colpi di pistola, all’angolo tra via Carmeniello del Mercato e corso Umberto I: almeno dodici gli spari, forse esplosi in un “botta e risposta” tra due persone, ma sul movente dell’accaduto che è costato la vita al giovane del rione Sanità ancora c’è da fare molta chiarezza.