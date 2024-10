Spettacolo.periodicodaily.com - Dexter Red Ritorna con “Per la Musica”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Rivoluzionele diRed arriva con “Per la” dove l’artista presenta l’essenza del rap autentico e un manifesto di autenticità e creatività nel rap. L’Innovazione diRed Dopo aver conquistato il pubblico con il suo connubio di rap e jazz, impreziosito dall’eleganza del sassofono di Federico Ferroni e dal contributo di No Joke in “Sax on the Beat” ,Red torna a far parlare di sé con “Per la” (Daylite). Questo nuovo singolo si erge a manifesto della sua filosofia artistica, in cui il rap si presenta non solo come forma d’espressione, ma come un mezzo per comunicare e condividere emozioni genuine. L’Essenza di “Per la” Le parole «Non lo faccio per l’hip hop, non lo faccio per il rap, lo faccio per lae lalità» svolgono una funzione centrale nel brano, fungendo da mantra che riflette la peculiarità del suo stile.