Dati personali, mondo del lavoro e impatto sui mercati: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova economia digitale passa attraverso le sfide del big-tech, tra intelligenza artificiale generativa e realtà virtuale, tra news media e big data. Una rivoluzione non solo tecnologica ma soprattutto sociale, etica e culturale. Questi i i grandi temi al centro della Terza Edizione dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, svoltosi oggi martedì 22 ottobre a Torino nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema. Dopo il successo degli scorsi anni, l'evento è tornato ad alimentare il dibattito dei grandi players di settore con ancora più lustro, coinvolgendo le eccellenze dei giovani innovatori italiani assieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai protagonisti delle più grandi e virtuose realtà imprenditoriali italiane.

