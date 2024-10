Competenze e occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile: sottoscritto un patto territoriale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. È stato presentato mercoledì (23 ottobre), nella cornice del Palazzo Giureconsulti di Piazza Duomo a Milano, il “patto territoriale per le Competenze e per l’occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile”. Il progetto, nato nell’ambito del “Programma Regionale Lombardia – Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027”, si pone l’obiettivo di affrontare il cambiamento in atto nell’evoluzione delle Competenze richieste dal comparto della mobilità elettrica e sostenibile, puntando in particolare sulla necessità di creare una maggior interconnessione tra nuove esigenze di lavoro, raccolte attraverso i dati provenienti dai rapporti Excelsior del sistema camerale che monitorano i bisogni occupazionali espressi delle imprese del territorio regionale, e le opportunità occupazionali offerte ai giovani. Bergamonews.it - Competenze e occupazione nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile: sottoscritto un patto territoriale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. È stato presentato mercoledì (23 ottobre),cornice del Palazzo Giureconsulti di Piazza Duomo a Milano, il “per lee per l’”. Il progetto, nato nell’ambito del “Programma Regionale Lombardia – Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027”, si pone l’obiettivo di affrontare il cambiamento in atto nell’evoluzione dellerichieste dal comparto, puntando in particolare sulla necessità di creare una maggior interconnessione tra nuove esigenze di lavoro, raccolte attraverso i dati provenienti dai rapporti Excelsior del sistema camerale che monitorano i bisogni occupazionali espressi delle imprese del territorio regionale, e le opportunità occupazionali offerte ai giovani.

