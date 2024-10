Anteprima24.it - Cocaina dal Sud America, il sindaco di Salerno: “Liberata la città da una banda pericolosa di trafficanti”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stata una importantissima operazione questa dei carabinieri che liberano così lada unadidi droga anche con addentellati internazionali. E’ un merito che va ascritto alle forze dell’ordine, segnatamente ai carabinieri, ma anche al grande lavoro che sta conducendo la Questura, con le Forze dell’Ordine, per la sicurezza e la civiltà dei rapporti nella nostra”. Così, ildi, Vincenzo Napoli, in merito all’operazione che oggi ha smantellato una organizzazione dedita al traffico di droga. “Ho telefonato al prefetto e al questore per complimentarmi – ha aggiunto – Mi auguro che questa iniziativa abbia seguito, nel senso che altre se ne possano fare per far sì che la nostra sicurezza e quella relativa al rispetto della legalità venga garantita sempre di più sul nostro territorio.