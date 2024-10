Carta docente, arriva un (parziale) chiarimento sulla cifra: «Non più di 500 euro». Ma il personale scolastico è quello che costa meno allo Stato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fino a quest’anno, i 500 euro della Carta docente erano una certezza per gli insegnanti (di ruolo). Con la nuova Legge di Bilancio 2025, la misura è stata riconfermata, ma accompagnata da un alone di mistero sulla cifra. Un chiarimento, sebbene parziale, arriva ora dalla relazione della Manovra: l’importo massimo sarà di 500 euro per ogni anno scolastico. Potrebbe quindi diminuire, ma di certo non aumentare. La Manovra ha, infatti, introdotto una modifica sostituendo le parole «nominale di euro» con «fino ad euro», specificando che sarà un decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme al ministero dell’Economia, a stabilire l’importo definitivo. La definizione di questo importo dipenderà da due fattori: il numero dei docenti e le risorse disponibili. La modifica ha subito allarmato il mondo scolastico, facendo temere un imminente taglio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fino a quest’anno, i 500dellaerano una certezza per gli insegnanti (di ruolo). Con la nuova Legge di Bilancio 2025, la misura è stata riconfermata, ma accompagnata da un alone di mistero. Un, sebbeneora dalla relazione della Manovra: l’importo massimo sarà di 500per ogni anno. Potrebbe quindi diminuire, ma di certo non aumentare. La Manovra ha, infatti, introdotto una modifica sostituendo le parole «nominale di» con «fino ad», specificando che sarà un decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme al ministero dell’Economia, a stabilire l’importo definitivo. La definizione di questo importo dipenderà da due fattori: il numero dei docenti e le risorse disponibili. La modifica ha subito allarmato il mondo, facendo temere un imminente taglio.

