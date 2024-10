“Camminata tra gli olivi” ad Acquaviva delle Fonti con passeggiata negli oliveti, visita al frantoio e degustazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scoprire e riscoprire la bellezza naturale del territorio e sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente. Sono i due obiettivi ambiziosi dell’ottava giornata nazionale della “Camminata tra gli olivi”, che quest’anno si terrà anche ad Acquaviva, domenica 27 ottobre.Un’iniziativa Baritoday.it - “Camminata tra gli olivi” ad Acquaviva delle Fonti con passeggiata negli oliveti, visita al frantoio e degustazioni Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scoprire e riscoprire la bellezza naturale del territorio e sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente. Sono i due obiettivi ambiziosi dell’ottava giornata nazionale della “tra gli”, che quest’anno si terrà anche ad, domenica 27 ottobre.Un’iniziativa

