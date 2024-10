Thesocialpost.it - Brics, l’avvertimento di Putin all’Occidente: “Siamo sull’orlo della guerra totale”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Durante il vertice deia Kazan, il presidente russo Vladimirha lanciato un avvertimento pesante sulla situazione in Medio Oriente. “La regione èdi una”, ha dichiarato, parlando di una “reazione a catena” innescata dai conflitti in corso.ha sottolineato come le ostilità partite da Gaza si siano ormai estese al Libano e abbiano alimentato le tensioni in altri Paesi. “Lo scontro tra Israele e Iran è drasticamente aumentato”, ha aggiunto.: “Risolvere la questione palestinese” Per, la soluzione passa attraverso la risoluzione del problema palestinese. “Il circolo viziosoviolenza non si spezza finché non verrà corretta l’ingiustizia storica contro il popolo palestinese”, ha affermato.