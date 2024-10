Ilgiorno.it - Brembate, donna di 55 anni investita da un’auto: è grave

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Bergamo), 24 ottobre 2024 – Un gravissimo incidente stradale si è verificato giovedì mattina attorno alle 11.20 a, in provincia di Bergamo. Qui, in via Veneto, unadi 55è statada un veicolo di passaggio e sbalzata a circa tre metri di distanza. Nell’impatto con l’auto e con il suolo, il pedone ha riportato traumi al cranio, al volto e agli arti, inferiori e superiori, rendendo necessario il trasporto in ambulanza con codice rosso, quello per i casi più seri, all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Non è chiaro al momento se l’investimento sia avvenuto sulle strisce o meno.