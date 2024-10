Boxe, Hearn rilancia Joshua: “Nel prossimo match sfiderà Dubois o Fury” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre sconfitte negli ultimi tre anni: le prime due, dure ma pronosticabili, contro Oleksandr Usyk. L’altra, a sorpresa per ko, contro Daniel Dubois. Nonostante i tanti passi falsi dal 2021 ad oggi, però, Anthony Joshua non ha intenzione di fare passi indietro. A dirlo è il suo manager, il boss della matchroom, Eddie Hearn che ai microfoni della BBC ha fatto il punto sul momento di AJ, parlando delle sue prossime sfide. “È strano dirlo dopo una sconfitta per KO, ma Anthony è in realtà in una posizione davvero buona”, ha detto il promoter, che non vuole soluzioni di comodo per il suo pugile di punta. “Combatterà contro Dubois o Fury. Tutto qui. Non ci interessa nessun altro”, ha aggiunto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre sconfitte negli ultimi tre anni: le prime due, dure ma pronosticabili, contro Oleksandr Usyk. L’altra, a sorpresa per ko, contro Daniel. Nonostante i tanti passi falsi dal 2021 ad oggi, però, Anthonynon ha intenzione di fare passi indietro. A dirlo è il suo manager, il boss dellaroom, Eddieche ai microfoni della BBC ha fatto il punto sul momento di AJ, parlando delle sue prossime sfide. “È strano dirlo dopo una sconfitta per KO, ma Anthony è in realtà in una posizione davvero buona”, ha detto il promoter, che non vuole soluzioni di comodo per il suo pugile di punta. “Combatterà contro. Tutto qui. Non ci interessa nessun altro”, ha aggiunto.

