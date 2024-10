Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli: arriva la sua reazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa di una nuova imperdibile diretta dicon le, la lente di ingrandimento ricade sulla rivalità tra. Le due non si stanno risparmiando in questa avventura e l’ultima intervista dell’autrice ha scatenato un nuovo caos. La concorrente del varietà, non a caso, ha svelato che avrebbe voluto inizialmente vestire i panni di giudice. Ed ecco che ora laha raccontato che ciò chel’autrice era proprio sostituire lei.con le: le parole diGiusto qualche giorno faè tornata a parlare della sua avventura acon le. In particolare si è focalizzata sui motivi per cui ha deciso di partecipare nei panni di concorrente, fatto che ha sorpreso un po’ tutti.