Assunzioni DSGA con progressione verticale: su SIDI disponibile la gestione della stampa del contratto. NOTA

Il SIDI è stato aggiornato ed è ora disponibile la funzione per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA assunti dopo la procedura di progressione verticale dal 1° settembre 2024. Si tratta degli AA che hanno svolto servizio come DSGA ff e che hanno partecipato alla procedura valutativa di cui al bando n. 1897 del 17 luglio 2024.

