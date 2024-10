Ambiente: Mattarella, 'impegno straordinario istituzioni e società per salvaguardia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ott. (Adnkronos) - "Desidero anch'io, in apertura dei lavori, rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo. Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo. Conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi a cui sono costrette migliaia di famiglia sono anche conseguenza di trasformazioni intervenute da decenni nei territori. È necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile, imprese e cittadini e che non sottovaluti la necessità di misure rapide di salvaguardia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bologna alla Biennale dell'Economia cooperativa. Liberoquotidiano.it - Ambiente: Mattarella, 'impegno straordinario istituzioni e società per salvaguardia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ott. (Adnkronos) - "Desidero anch'io, in apertura dei lavori, rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo. Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo. Conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi a cui sono costrette migliaia di famiglia sono anche conseguenza di trasformazioni intervenute da decenni nei territori. È necessario undi carattereche coinvolgacivile, imprese e cittadini e che non sottovaluti la necessità di misure rapide di". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bologna alla Biennale dell'Economia cooperativa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le bioplastiche compostabili stanno cambiando l’economia - la società e l’ambiente - . Un futuro sostenibile grazie alle bioplastiche I dati del rapporto confermano che la filiera degli imballaggi in bioplastica compostabile non solo offre soluzioni concrete per la gestione sostenibile dei rifiuti, ma contribuisce attivamente a creare valore economico e sociale. Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack, spiega che il consorzio è determinato a contribuire su più fronti: “Da un lato, vogliamo aiutare la crescita di un settore innovativo come quello delle bioplastiche, dall’altro, intendiamo promuovere uno sviluppo dove gli indicatori di performance non siano più esclusivamente economici, ma includano valori compatibili con un equilibrio tra ecosistema e società“. (Quifinanza.it)