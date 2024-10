Allerta gialla, le disposizioni di sicurezza: chiusure, divieti e regole da seguire (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì si è riunito il centro operativo comunale di Genova e, sulla base dell'Allerta gialla per temporali diramata dalla Regione per la giornata di venerdì 25 ottobre, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile per la gestione del rischio Genovatoday.it - Allerta gialla, le disposizioni di sicurezza: chiusure, divieti e regole da seguire Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì si è riunito il centro operativo comunale di Genova e, sulla base dell'per temporali diramata dalla Regione per la giornata di venerdì 25 ottobre, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile per la gestione del rischio

