Alla richiesta di documenti aggredisce anche fisicamente gli agenti: arrestato (Di giovedì 24 ottobre 2024) BRINDISI - Non solo a specifica richiesta non esibisce i documenti, ma aggredisce i poliziotti: arrestato. Negli ultimi mesi, i servizi di controllo del territorio sono stati ulteriormente rafforzati dal questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate Brindisireport.it - Alla richiesta di documenti aggredisce anche fisicamente gli agenti: arrestato Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) BRINDISI - Non solo a specificanon esibisce i, mai poliziotti:. Negli ultimi mesi, i servizi di controllo del territorio sono stati ulteriormente rafforzati dal questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla richiesta dei documenti va su tutte le furie : con una bottiglia di vetro minaccia i poliziotti - La segnalazione di una rissa. Questo il motivo per cui gli agenti delle Volanti, dei commissariati Tor Carbone e Spinaceto sono giunti su viale degli Eroi di Rodi. Al loro arrivo, però, hanno trovato un uomo, che è andato su tutte le furie e che li ha minacciati. Alla fine è stato arrestato... (Romatoday.it)

Presa di servizio docenti e ATA - quali dati servono. Dall’IBAN per lo stipendio ai documenti per controllo punteggio. Possibile richiesta part time - aspettativa - congedo - . Dall’IBAN per lo stipendio ai documenti per controllo punteggio. Possibile richiesta part time, aspettativa, congedo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Oggi 2 settembre è il giorno della presa di servizio per migliaia di docenti e personale ATA: dalle 8 del mattino le segreterie scolastiche sono al lavoro per acquisire le autocertificazioni del personale e inserire i dati a sistema. (Orizzontescuola.it)