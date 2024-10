Al via la patente digitale: ecco come funziona e come averla sullo smartphone (Di giovedì 24 ottobre 2024) La patente diventa digitale: dal 23 ottobre 2024 è possibile avere il proprio certificato di guida sul portafoglio digitale del proprio smartphone. Da quella data sarà infatti operativo l’IT Wallet: un QR code sul tuo smartphone e potrai avere tutte le informazioni sui tuoi punti patente a portata di mano con pochi semplici “clic”. E la patente cartacea o plastificata? Sarà anche valida? Approfondiamo i dettagli di questa novità digitale europea. Cos’è la patente digitale? Si tratta di un percorso a tappe che porterà l’Italia e i suoi cittadini, entro il 2025, a poter contare su una più vasta gamma di documenti in digitale, dal certificato di nascita alla tessera elettorale, nel quadro del nuovo European Digital Identity Wallet (EuDI). Urbanpost.it - Al via la patente digitale: ecco come funziona e come averla sullo smartphone Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiventa: dal 23 ottobre 2024 è possibile avere il proprio certificato di guida sul portafogliodel proprio. Da quella data sarà infatti operativo l’IT Wallet: un QR code sul tuoe potrai avere tutte le informazioni sui tuoi puntia portata di mano con pochi semplici “clic”. E lacartacea o plastificata? Sarà anche valida? Approfondiamo i dettagli di questa novitàeuropea. Cos’è la? Si tratta di un percorso a tappe che porterà l’Italia e i suoi cittadini, entro il 2025, a poter contare su una più vasta gamma di documenti in, dal certificato di nascita alla tessera elettorale, nel quadro del nuovo European Digital Identity Wallet (EuDI).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I nuovi servizi ai cittadini. Ora anche la patente è digitale. Il portafoglio sullo smartphone - In pratica si tratta di una sezione all’interno dell’app IO che permetterà ai cittadini di avere sempre a portata di mano i propri documenti in formato digitale e comodamente gestibili dal proprio smartphone. L’app IO condivide i dati con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’identificazione e solo per il tempo necessario a consentire l’aggiunta della versione digitale dei documenti al portafoglio. (Quotidiano.net)

Arriva la patente digitale : ecco come averla sul proprio smartphone - Con l'introduzione della patente digitale nell'app IO, 50.000 italiani accedono al futuro dei documenti virtuali. Poi dal 4 dicembre il servizio sarà disponibile per tutti, verso un'Europa digitale entro il 2026. (Ilgiornale.it)

Entropia digitale - la sfida dell’era smartphone. Il commento di Argante - L’entropia di informazione gode di diverse proprietà simili a quella della termodinamica, tra cui non diminuire mai nel corso del tempo, perché con il suo scorrere, un messaggio può diventare meno chiaro a causa dei disturbi di trasmissione. La peggiore premessa nell’era della ricerca e definizione di una relazione congrua umani-macchine. (Formiche.net)