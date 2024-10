Agatha All Along episodio 7, recap e spiegazione del finale: è il turno di Lilia! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 7, recap e spiegazione del finale: è il turno di Lilia! ATTENZIONE – L’articolo contiene spoiler su Agatha All Along episodio 7 L’episodio 7 di Agatha All Along offre un’esperienza veramente cinematografica (e non solo per le streghe della cultura pop a cui fa riferimento!) immergendoci profondamente nello spazio mentale di Lilia (Patti LuPone), consentendoci di sperimentare la vita fuori dall’ordine come ha fatto lei con i suoi poteri divinatori, a partire da un’apertura che la mostra svegliarsi vestita come la strega buona Glinda. Wanda è davvero morta nell’episodio 7 di “Agatha All Along”? Il castello nell’episodio 7 di Agatha All Along – Cortesia di DisneyBilly (Joe Locke) e Agatha (Kathryn Hahn) hanno un confronto imbarazzante lungo la Strada delle Streghe. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)All7,del: è ildi! ATTENZIONE – L’articolo contiene spoiler suAll7 L’7 diAlloffre un’esperienza veramente cinematografica (e non solo per le streghe della cultura pop a cui fa riferimento!) immergendoci profondamente nello spazio mentale di(Patti LuPone), consentendoci di sperimentare la vita fuori dall’ordine come ha fatto lei con i suoi poteri divinatori, a partire da un’apertura che la mostra svegliarsi vestita come la strega buona Glinda. Wanda è davvero morta nell’7 di “All”? Il castello nell’7 diAll– Cortesia di DisneyBilly (Joe Locke) e(Kathryn Hahn) hanno un confronto imbarazzante lungo la Strada delle Streghe.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : le speculazioni su Eddie e Hulkling stanno entusiasmando i fan! - Resta da vedere se Eddie sarà effettivamente rivelato come Hulkling o se verrà introdotto in un altro contesto. Un episodio ha esplorato l’origine di William Kaplan, che scopre di essere posseduto dallo spirito di Billy Maximoff. . Questa relazione ha sollevato numerose speculazioni tra i fan riguardo all’identità di Eddie. (Nerdpool.it)

Agatha All Along : l’ultimo episodio ha reso la scena post-credit di WandaVision ancora più straziante - Mentre Wanda si nascondeva in una capanna di legno tra le montagne, alla ricerca di risposte nel Darkhold, sentì i ragazzi chiamarla. Un giovane di nome William Kaplan ha avuto un terribile incidente d’auto proprio mentre l’esa stava crollando, e l’anima di Billy ha trovato il modo di entrare nel suo corpo, riportandolo in vita e abitandolo come proprio. (Nerdpool.it)

Mister Movie | Agatha All Along ed il cameo di WandaVision della Marvel è qualcosa che ogni fan dell’MCU dovrebbe desiderare - In una scena divertente, Agatha indossa una maglietta della “Bohner Family Reunion”, che ha fatto subito ridere i fan sui social media. Secondo Selon, la stessa Kathryn Hahn ha chiesto cosa avrebbe indossato Agatha, considerando che aveva preso il controllo della casa di Ralph. Ralph Bohner, un personaggio che i fan dell’MCU non sentivano da un po’, è tornato per fornire a Billy e al suo ragazzo dettagli cruciali su Westview e sulla strega Agatha Harkness. (Mistermovie.it)