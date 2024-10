We Live in Time, la recensione: provateci voi a non innamorarvi di Florence Pugh e Andrew Garfield (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'amore, il tempo, la vita, la morte e tutto quello che sta in mezzo nel folgorante film di John Crowley. Mai lacrimoso, eppure capace di arrivare dritto al cuore. Al cinema dal 28 novembre. Mica è facile saper dosare al millimetro le emozioni peculiari di un film come We Live in Time. Dietro al film, presentato al Toronto Film Festival e poi alla Festa del Cinema di Roma, c'è la bravura registica di John Crowley (e quanto abbiamo amato il suo sottovalutato Brooklyn), su sceneggiatura del drammaturgo Nick Payne. A proposito di drammaturgia, il film è un meraviglioso esempio di racconto. Una sceneggiatura di marmo nella sua luminosa semplicità (e sensibilità ). Piena, aperta, focale nel tempo scandito dal montaggio (Justin Wright) che alterna diversi piani temporali (e quindi le diverse tonalità ), spingendoci a riflettere Movieplayer.it - We Live in Time, la recensione: provateci voi a non innamorarvi di Florence Pugh e Andrew Garfield Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'amore, il tempo, la vita, la morte e tutto quello che sta in mezzo nel folgorante film di John Crowley. Mai lacrimoso, eppure capace di arrivare dritto al cuore. Al cinema dal 28 novembre. Mica è facile saper dosare al millimetro le emozioni peculiari di un film come Wein. Dietro al film, presentato al Toronto Film Festival e poi alla Festa del Cinema di Roma, c'è la bravura registica di John Crowley (e quanto abbiamo amato il suo sottovalutato Brooklyn), su sceneggiatura del drammaturgo Nick Payne. A proposito di drammaturgia, il film è un meraviglioso esempio di racconto. Una sceneggiatura di marmo nella sua luminosa semplicità (e sensibilità ). Piena, aperta, focale nel tempo scandito dal montaggio (Justin Wright) che alterna diversi piani temporali (e quindi le diverse tonalità ), spingendoci a riflettere

