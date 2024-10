Violenza nel carcere di Avellino: agenti sequestrati e detenuto aggredito brutalmente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’escalation di Violenza si è verificata ieri, martedì 22 ottobre, nel carcere di Bellizzi, ad Avellino, dove due agenti di polizia penitenziaria sono stati sequestrati e brutalmente picchiati dai detenuti. A riportare la notizia è Ansa Campania. Violenza nel carcere di Avellino: agenti sequestrati e detenuto aggredito brutalmente L’episodio di Violenza non si è fermato L'articolo Violenza nel carcere di Avellino: agenti sequestrati e detenuto aggredito brutalmente Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Violenza nel carcere di Avellino: agenti sequestrati e detenuto aggredito brutalmente Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’escalation disi è verificata ieri, martedì 22 ottobre, neldi Bellizzi, ad, dove duedi polizia penitenziaria sono statipicchiati dai detenuti. A riportare la notizia è Ansa Campania.neldiL’episodio dinon si è fermato L'articoloneldiTeleclubitalia.

I recenti episodi di violenza all'interno del carcere di Avellino hanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto penitenziario. Nella serata di ieri, due agenti di polizia penitenziaria sono stati sequestrati e picchiati dai detenuti.

Teramo - La detenuta, appena dimessa dall'ospedale, ha ferito l'agente penitenziaria: necessarie riforme urgenti per gestire i detenuti psichiatrici. Nuovo episodio di violenza nel carcere di Castrogno, dove una detenuta psichiatrica ha aggredito un'agente penitenziaria con una testata.

In un contesto già complesso, il carcere di Castrogno a Teramo è tornato al centro della cronaca per un grave episodio di violenza che ha coinvolto una detenuta con patologie psichiatriche. La situazione mette in luce problemi sistemici nella gestione dei detenuti con disturbi mentali.