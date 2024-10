Dailymilan.it - Verso Bologna-Milan, Tammy Abraham non ci sarà! Le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paulo Fonseca non avrà a disposizionenemmeno in. Il punto delledell’attaccante inglesesalterà la trasferta di! Il centravanti inglese non prenderà parte alla sfida valida per la nona giornata della Serie A in programma sabato 26 ottobre alle 18. Il numero novanta non ha ancora recuperato al problema alla spalla accusato nell’ottavo turno di campionato contro l’Udinese. L’attaccante ha proseguito anche nella giornata di mercoledì 23 ottobre le cure necessarie per recuperare dall’infortunio. Tuttavia, salvo miracoli dell’ultimo minuto il calciatore nondella partita secondo quanto riportato danews.it. Ipotesi quest’ultima complicata: infatti, lo staff medico rossonero non vorrà correre alcun rischio considerando il fitto calendario che attenderà la squadra nelle prossime sessione.