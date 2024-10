Dailymilan.it - Verso Bologna-Milan, arbitra Maurizio Mariani: che incubo! I precedenti

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)arbitrerà, sfida valida per la nona giornata di campionato. I suoicon i rossoneri Ilritrova. Il fischietto arbitrerà la prossima partita della formazione allenata da Paulo Fonseca: la trasferta sul campo delvalida per la nona giornata di Serie A. Seconda designazione consecutiva per l’arbitro laziale, protagonista al Var nella scorsa sfida di campionato dei rossoneri contro l’Udinese. Incontro caratterizzato da numerose decisioni discusse che hanno causato diverse polemiche come il rosso per fallo da ultimo uomo assegnato a Tijjani Reijnders.: ancora una volta! Anche dopo l’incontro con l’Udinese View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily