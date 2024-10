Una Mole di Panettoni | Torino è la Campania la seconda regione più rappresentata con 8 lievitisti su 30

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dai panifici alle pasticcerie, fra i 30 maestriscelti in concorso, laè lapiùalla 13esima edizione di Unadi, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre. Sono infatti otto i maestriche quest’anno si sfideranno sul panettone tradizionale (scuola lombarda o piemontese) e creativo nella cornice dell’Hotel Principi di Piemonte per una tre giorni dolcissima a. Si tratta dei maestri: Lorenzo Perrino della Perrino Pregiata Pasticceria di Grottaminarda, in provincia di Avellino; Luigi Conte della pasticceria Vanily di Carinaro in provincia di Caserta; Nino Crispo della pasticceria Princess di Airola in provincia di Benevento; Luigi Fusco di Punto Freddo di Scafati in provincia di Salerno; Nicola Obliato di Obliato Pastry Boutique a Frattamaggiore in provincia di Napoli.