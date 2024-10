Torneo Compiani, oltre duecento rugbisti in campo per ricordare il dirigente del Gispi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prato, 23 ottobre 2024 - Sedici squadre provenienti da tutta la Toscana si sono date battaglia in una cornice caratterizzata dal fair play e dal rugby giovanile, in memoria di uno “storico” dirigente del movimento sportivo pratese. oltre duecento giovanissimi rugbisti delle categorie U8 e U10 hanno onorato l'edizione 2024 del Torneo Compiani, svoltosi nei giorni scorsi presso gli impianti sportivi di Coiano. Una manifestazione organizzata dal Gispi, che proprio quest'anno celebra i quarant'anni di attività, e dedicata a Stefano Compiani, primo allenatore nonché dirigente del club. Ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati i giovani del Sesto Rugby, mettendosi alle spalle i rivali dello Scandicci. Terza piazza per i “gispolotti” padroni di casa. La kermesse ha visto partecipare fra le varie squadre anche Vasari Arezzo, Valdinievole e Livorno 1931. Lanazione.it - Torneo Compiani, oltre duecento rugbisti in campo per ricordare il dirigente del Gispi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prato, 23 ottobre 2024 - Sedici squadre provenienti da tutta la Toscana si sono date battaglia in una cornice caratterizzata dal fair play e dal rugby giovanile, in memoria di uno “storico”del movimento sportivo pratese.giovanissimidelle categorie U8 e U10 hanno onorato l'edizione 2024 del, svoltosi nei giorni scorsi presso gli impianti sportivi di Coiano. Una manifestazione organizzata dal, che proprio quest'anno celebra i quarant'anni di attività, e dedicata a Stefano, primo allenatore nonchédel club. Ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati i giovani del Sesto Rugby, mettendosi alle spalle i rivali dello Scandicci. Terza piazza per i “gispolotti” padroni di casa. La kermesse ha visto partecipare fra le varie squadre anche Vasari Arezzo, Valdinievole e Livorno 1931.

