Temptation Island, lo sfogo di Fabio Mascaro: “Di fronte a una donna ferita, bisogna solo abbassare la testa e prendersi gli insulti” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è conclusa ieri l’ultima edizione di Temptation Island con il ritorno delle coppie a distanza di un mese dai vari falò di confronto: i primi due fidanzati ad abbandonare il docu-reaality erano stati Fabio Mascaro e Sara El Moudden. Temptation Island, Fabio Mascaro e Sara El Moudden dopo il falò Il ragazzo calabrese aveva confessato agli altri fidanzati durante i primissimi giorni nei villaggi dell’Is Morus Relais, di aver tradito la fidanzata poco prima dell’inizio del programma. Dal canto suo, Sara scopriva il tutto davanti alle telecamere ed andando su tutte le furie convocava il fidanzato per un falò di confronto. La ragazza ha scelto di uscire con Fabio per avere maggiori dettagli su quanto successo, stupendo il pubblico. A distanza di un mese, un’altra sorpresa:i due appaiono mano nella mano davanti a Filippo Bisciglia. Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, lo sfogo di Fabio Mascaro: “Di fronte a una donna ferita, bisogna solo abbassare la testa e prendersi gli insulti” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è conclusa ieri l’ultima edizione dicon il ritorno delle coppie a distanza di un mese dai vari falò di confronto: i primi due fidanzati ad abbandonare il docu-reaality erano statie Sara El Moudden.e Sara El Moudden dopo il falò Il ragazzo calabrese aveva confessato agli altri fidanzati durante i primissimi giorni nei villaggi dell’Is Morus Relais, di aver tradito la fidanzata poco prima dell’inizio del programma. Dal canto suo, Sara scopriva il tutto davanti alle telecamere ed andando su tutte le furie convocava il fidanzato per un falò di confronto. La ragazza ha scelto di uscire conper avere maggiori dettagli su quanto successo, stupendo il pubblico. A distanza di un mese, un’altra sorpresa:i due appaiono mano nella mano davanti a Filippo Bisciglia.

