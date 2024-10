Gaeta.it - Sostenibilità e Welfare: L’impegno del Ministero dell’Economia per le nuove generazioni e gli anziani

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il confronto sulin Italia sta prendendo una piega sempre più rilevante, soprattutto nel contesto di partnership tra pubblico e privato. Recentemente, il sottosegretario ale delle Finanze, Lucia Albano, ha discusso dell’importanza di tali alleanze durante il GlobalSummit tenutosi a Villa Miani a Roma. L’evento ha messo in evidenza come l’impresa profit, integrando i principi ESG , possa giocare un ruolo chiave nella promozione delper tutte le fasce della popolazione, comprese lepiù giovani e gli. L’importanza delsociale attraverso la collaborazione Lucia Albano ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per affrontare le sfide abitativa in Italia.