Gaeta.it - Sospetto suicidio a Crispino: indagini su truffa che potrebbe aver causato la tragedia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È una storia di dolore e mistero quella che si è consumata a, un comune della provincia di Rovigo. Una donna di 40 anni, identificata con le iniziali A.L., è stata trovata morta lungo il fiume Po, suscitando ilche il suo decesso possa essere collegato a unasubita da ignoti. Le autorità indagano su una possibile istigazione ale stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita. L'allontanamento della donna e il rinvenimento del corpo A.L., originaria della Repubblica Democratica del Congo e residente a Cerea, in provincia di Verona, aveva fatto perdere le proprie tracce. Il marito ha denunciato la sua scomparsa il 14 ottobre scorso, in un momento di crescente preoccupazione.