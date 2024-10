Shaila Gatta al GF spagnolo: “Sono innamorata di Lorenzo”, poi la frase bollente di Spolverato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno smesso di nascondersi e al Grande Fratello spagnolo stanno dando (quasi) libero sfogo alla passione repressa per oltre un mese. Ma il legame sarebbe più che fisico. “Se Sono innamorata di Lorenzo? Penso di sì”, ha rivelato la ex velina. Fanpage.it - Shaila Gatta al GF spagnolo: “Sono innamorata di Lorenzo”, poi la frase bollente di Spolverato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)hanno smesso di nascondersi e al Grande Fratellostanno dando (quasi) libero sfogo alla passione repressa per oltre un mese. Ma il legame sarebbe più che fisico. “Sedi? Penso di sì”, ha rivelato la ex velina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jessica Morlacchi critica Shaila Gatta per la sua ambizione nel Grande Fratello - ### Critiche di Jessica Morlacchi a Shaila GattaCritiche di Jessica Morlacchi a Shaila Gatta Il reality show Grande Fratello continua a suscitare for ... (assodigitale.it)

Anaia Handiaren harreman-dinamika: Shaila Gattaren kasua - Il Anaia Handia è da sempre un palcoscenico di emozioni, conflitti e relazioni complesse. Ogni edizione porta alla luce storie di vita che, sebbene siano amplificate dalla presenza delle telecamere, r ... (notizie.it)

GF, Javier su Shaila: 'Se a te non piacciono gli uomini ma i ragazzini, sono fatti tuoi' - A due giorni dall'uscita di Shaila Gatta dal Grande Fratello - i concorrenti non sono a conoscenza che la ballerina non è stata eliminata ma che si trova al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato-, ... (it.blastingnews.com)