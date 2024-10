Calciomercato.it - Rinnovo e clausola da 65 milioni: la Juventus è tagliata fuori

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si allontana un possibile colpo di mercato per la: c’è l’annuncio ufficiale sulcontrattuale, oltre allarescissoria proibitiva per il club bianconero Si allontana, probabilmente definitivamente, un obiettivo sul mercato della. I bianconeri sono a caccia di un tassello per il reparto difensivo e avevano messo gli occhi anche su Castello Lukeba per le prossime finestre di mercato. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itNon certamente per la finestra di gennaio visto il costoportata, ma soprattutto in previsione di giugno e di un’eventuale uscita eccellente nel reparto difensivo. Bremer sarà praticamente out fino al termine della stagione e rientrerà solo per il ritiro pre campionato della prossima estate, con il Dt Giuntoli a caccia di un profilo low cost e a basso impatto sulle casse della ‘Vecchia Signora’ per gennaio.