Puntomagazine.it - Rangers Qualiano travolgenti: 4-1 contro i Virtus Baia nel recupero della 4ª giornata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una prestazione convincente per i ragazzi di Mister Vassallo, che si impongono in trasferta e continuano la loro corsa in Prima Categoria. 22 Ottobre– In un insolito martedì sera di fine ottobre, si è disputato il4ªdi campionato di Prima Categoria, girone B, tra. La gara, rinviata lo scorso weekend a causa dell’allerta meteo, ha preso il via alle ore 20 sul campo. L’insi preannunciava impegnativo per i ragazzi di Mister Vassallo, ma isono partiti con il piede sull’acceleratore, trovando subito il vantaggio dopo appena 30 secondi.