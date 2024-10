Thesocialpost.it - Pressing di Palazzo Chigi sul ministro Giuli: “Il capo di gabinetto Spano si deve dimettere per l’incarico a suo marito al Maxxi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pressione fortissima su Alessandro. Il neodella Cultura, che ha sostituito Gennaro Sanano dopo lo scandalo Boccia, il 14 ottobre scorso ha nominato il suo fedelissimo Francescocomedial ministero della Cultura. Ma ora pare che la premier Giorgia Meloni e il suo entourage distiano premendo super ottenere le dimissioni di, ex segretario generale del Museoquandone era direttore.avrebbe infatti assunto alfra i collaboratori retribuiti suo, l’avvocato Marco Carnabuci.Leggi anche: Ranucci (Report): “Al Ministero della Cultura sta per scoppiare un nuovo Caso Boccia” A far scoppiare la bomba è stata la trasmissione di Rai3, Report, che domenica prossima trasmetterà un servizio su quello che è stato già definito un “nuovo caso Boccia, ma al maschile”.