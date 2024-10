Zon.it - Pellezzano, controlli intensificati sulla raccolta rifiuti: tre sanzioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A, nella mattinata di ieri, come reso notopagina facebook Associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente Territoriale Salerno, è stata condotta un’intensa attività di controllo da parte del personale locale, che ha ispezionato diverse vie cittadine per verificare il corretto conferimento dei. Le strade coinvolte Le strade coinvolte, tra cui via E. A. Mario, via San Nicola, via San Giovanni, via T. Farina, via Aldo Moro e via Girasole, hanno visto gli agenti impegnati nel monitoraggio delladifferenziata, in particolare quella del vetro, che era prevista per la giornata di lunedì.