Parte da Chieti la raccolta firme in piazza della Cgil a difesa della sanità pubblica

Partirà domani, giovedì 24 ottobre da Chieti, per poi proseguire nei prossimi giorni a Casoli e Vasto, la raccolta firme promossa dalla Cgil per chiedere un potenziamento del servizio sanitario pubblico nella regione. Il sindacato invita cittadini, lavoratori e pensionati a sottoscrivere la

"Salviamo Santa Maria - salviamo Chieti" : al via la raccolta firme per il dissesto idrogeologico - "Salviamo Santa Maria, salviamo Chieti". Con questo grido d'allarme, il comitato Santamaria ha avviato una raccolta firme per affrontare il grave problema del dissesto idrogeologico che minaccia la collina nord della città. "La petizione - afferma ... (Chietitoday.it)

Chieti - Medici senza frontiere scende in piazza per la prima volta con una raccolta per il fondo emergenze - Sabato 19 e domenica 20 ottobre Medici Senza Frontiere sarà a Chieti, e in oltre 100 piazze italiane, con "Biscotti senza frontiere", una campagna di raccolta fondi a sostegno del Fondo emergenze dell’organizzazione. MSF distribuirà, a fronte di ... (Chietitoday.it)