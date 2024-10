Quotidiano.net - Ok G7 a partnership pubblico-privata per salvare il caffè

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un fondo globale innovativo e pre-competitivo per la sostenibilità e la resilienza del, a partecipazione volontaria, per sfruttare le sinergie con iniziative esistenti, incluse valutazione e misurazione dell'impatto del clima e lotta alla deforestazione, oltre a impiegare risorse finanziarie e know-how con un focus sul sostegno ai piccoli agricoltori. E' la proposta "innovativa" promossa dalla presidenza italiana del G7 per ilnata da un'idea di Andrea Illy. Una iniziativa che è "il risultato di un grandissimo lavoro di squadra iniziato a EXPO Milano 2015". In questi otto anni è riuscito ad attrarre intorno a questa idea realtà eterogenee da Lavazza a Nestlé e Starbucks, ai ?governi italiano e gli altri del G7, istituzioni intergovernative e di settore.