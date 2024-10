Occhio alle truffe. Ecco come difendersi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continuano gli incontri, organizzati dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesena, a favore della cittadinanza in generale, con una particolare attenzione alle persone anziane e fragili. Persone che spesso vivono da sole o che comunque non hanno compagnia per gran parte della giornata. Incontri finalizzati a fornire loro tutte le informazioni utili per tutelarsi da truffatori e malintenzionati. Domenica scorsa, 20 ottobre, a margine delle funzioni religiose, il comandante della stazione dei Carabinieri di Verghereto, luogotenente Alessandro Di Sacco, ha tenuto due incontri, uno nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Verghereto-capoluogo e l’altro nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Alfero, per spiegare alle persone come difendersi dalle truffe. Ad assistere ai due incontri i numerosi fedeli di quei due paesi d’Alto Savio, che normalmente si ritrovano la domenica per la messa. Ilrestodelcarlino.it - Occhio alle truffe. Ecco come difendersi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continuano gli incontri, organizzati dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesena, a favore della cittadinanza in generale, con una particolare attenzionepersone anziane e fragili. Persone che spesso vivono da sole o che comunque non hanno compagnia per gran parte della giornata. Incontri finalizzati a fornire loro tutte le informazioni utili per tutelarsi da truffatori e malintenzionati. Domenica scorsa, 20 ottobre, a margine delle funzioni religiose, il comandante della stazione dei Carabinieri di Verghereto, luogotenente Alessandro Di Sacco, ha tenuto due incontri, uno nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Verghereto-capoluogo e l’altro nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Alfero, per spiegarepersone. Ad assistere ai due incontri i numerosi fedeli di quei due paesi d’Alto Savio, che normalmente si ritrovano la domenica per la messa.

