Nuoto, a Incheon la seconda tappa di Coppa del Mondo con Ceccon, Martinenghi e Pilato a caccia di podi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è stata l’accoglienza che si sperava adper i protagonisti delladeldi, molti dei quali hanno dovuto cambiare albergo per la scarsa qualità degli hotel dove erano stati piazzati dall’organizzazione. Superato questo spiacevole ostacolo, è tutto pronto per il secondo week end di gare che di fatto, è una grande rivincita dello scorso fine settimana a Shanghai con in più un paio di coreani che, soprattutto nello stile libero, possono dire la loro a livello mondiale. L’Italia sarà rappresentata da cinque atleti nella prossima competizione, gli stessi che hanno già gareggiato a Shanghai lo scorso weekend: Thomas, Nicolò, Benedetta, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora.