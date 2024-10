Nordio bacchetta i giudici svuota Cpr in Albania. E annuncia sanzioni per Patarenello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ministro della Giustizia alla Camera: "I decreti del tribunale di Roma non ottemperano alla sentenza della Corte Ue". E sulla mail al premier: "Al vaglio degli ispettori" Ilgiornale.it - Nordio bacchetta i giudici svuota Cpr in Albania. E annuncia sanzioni per Patarenello Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ministro della Giustizia alla Camera: "I decreti del tribunale di Roma non ottemperano alla sentenza della Corte Ue". E sulla mail al premier: "Al vaglio degli ispettori"

