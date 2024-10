“Narrate, donne, la vostra storia“ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un omaggio dal colore rosa a tutte quelle parole ed emozioni spesso rimaste nel cassetto del lontano Novecento ma che finalmente, prenderanno voce per narrare la storia di narratrici, poetesse e autrici italiane di quell’epoca. “Narrate, donne, la vostra storia“ questo il titolo della rassegna, ogni martedì, che partirà il 29 ottobre alle ore 18 nella biblioteca Bobbato di Pesaro. Un’idea organizzata in cinque incontri che tra letture, musiche affascinanti e foto d’epoca riporterà alla luce parte della storia letteraria italiana. Ilrestodelcarlino.it - “Narrate, donne, la vostra storia“ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un omaggio dal colore rosa a tutte quelle parole ed emozioni spesso rimaste nel cassetto del lontano Novecento ma che finalmente, prenderanno voce per narrare ladi narratrici, poetesse e autrici italiane di quell’epoca. “, la“ questo il titolo della rassegna, ogni martedì, che partirà il 29 ottobre alle ore 18 nella biblioteca Bobbato di Pesaro. Un’idea organizzata in cinque incontri che tra letture, musiche affascinanti e foto d’epoca riporterà alla luce parte dellaletteraria italiana.

