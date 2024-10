Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Lecce: le probabili formazioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei per conservare il primato e tentare di allungare sulla concorrenza, i salentini per uscire da una crisi profonda.vssi giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La corsa in testa alla classifica dei partenopei prosegue con due punti di vantaggio sull’Inter. Grazie all’ultimo successo ottenuto ad Empoli, la squadra di Conte ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e ottavo risultato utile stagionale. Obiettivo non fermarsi sul più bello. I salentini, invece, sono finiti in una sorta di tunnel, in virtù della quarta sconfitta consecutiva, subita nell’ultima uscita contro la Fiorentina, tra campionato e Coppa Italia, e con la peggior difesa del torneo.