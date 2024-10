Napoli, lite familiare con spranghe e coltelli per damigiane di vino: 4 feriti e 2 arresti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Il vino è mio”. Dalle parole la discussione familiare sulla proprietà di alcune damigiane sfocia in sangue: finisce con 4 feriti e 2 arresti il diverbio in famiglia a Casoria, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile. Coinvolte cinque persone, tutte incensurate, 4 tra di loro cognati più la moglie nonche' sorella di 2 di loro. Gli uomini hanno 61, 66, 56 e 65 anni, mentre la donna ha 58 anni. Tg24.sky.it - Napoli, lite familiare con spranghe e coltelli per damigiane di vino: 4 feriti e 2 arresti Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ilè mio”. Dalle parole la discussionesulla proprietà di alcunesfocia in sangue: finisce con 4e 2il diverbio in famiglia a Casoria, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile. Coinvolte cinque persone, tutte incensurate, 4 tra di loro cognati più la moglie nonche' sorella di 2 di loro. Gli uomini hanno 61, 66, 56 e 65 anni, mentre la donna ha 58 anni.

