Milan, Paolo Di Canio non cambia idea: Rafael Leao è come un orologio, la brutta copia! Le parole

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), l’ex attaccanteDiha nuovamente attaccato il numero dieci rossonero. Ecco il particolare paragoneDiconferma la sua linea e attacca duramente il numero dieci rossonero, protagonista dell’ennesima prestazione insufficiente nella gara di Champions con il Brugge. L’ex attaccante di Lazio, Napoli e Juventus tra le altre ha, infatti, parlato nel post-gara ai microfoni di Sky Sport e ha commentato così l’atteggiamento in campo di: “Siamo all’ennesima Hai vinto, devi essere felice per la squadra e invece no, non sei in campo con gli altri. Ho capito che cosa è: se lo osservi da lontano, sembra un bell’. E’ un Vinicius Junior, un Thierry Henry, un Robben? No, se lo osservi da vicino è una buona, anche fatta discretamente, non proprio bene”.