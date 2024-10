Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l'Albania, "funzionerà: non esiste un piano B, non ce n'è alcun bisogno". Per il governo aver 'esportato' la lista Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” L'Identità. Lidentita.it - Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l', "funzionerà: nonunB, non ce n'è alcun bisogno". Per ilaver 'esportato' la listain, il: “NonunB” L'Identità.

Migranti in Albania - il governo tira dritto : "Non esiste un piano B"

