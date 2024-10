Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre si è presentata al mio matrimonio con la mia ex fidanzata dicendo che è lei la mia vera anima gemella. L’ho cacciata, sono stato uno stronz*?”: la storia virale su Reddit

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è una sezione diche citiamo spesso che si chiama “Am I the Asshole?“. Il motivo per cui la nominiamo è che le storie raccontate lì da anonimi utenti, spesso diventano virali e vengono ripresi da molti siti. Quella che stiamo per raccontare, per esempio, da People. Uno sposo 30enne ha raccontato di aver cacciato suadal suo. Il motivo? La donna aveva scelto come accompagnatrice la exdi lui. L’uomo ha spiegato di essersi fidanzato con la sua attuale moglie, June, due anni fa e che suanon ha mai legato con lei perché “June non si è mai fatta manipolare, ha sempre mantenuto confini precisi ed è una cosa che ammiro”. Non solo: mamma è rimasta molto legata a Margo, la sua ex. Quando il 30enne ha invitato alle nozze i suoi genitori, separati da tempo, ha ovviamente concesso loro di portare qualcuno.