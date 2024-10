Gqitalia.it - Ma quindi, quanta frutta e verdura dobbiamo mangiare davvero (e come)?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sune abbiamo sentite tante, negli anni. Sul fatto che facciano bene, infatti, nessuno ha mai avuto dubbi, ma gli esperti hanno suggerito via via modalità diverse di assunzione: anche attraverso centrifugati prima ed estrattori poi, per esempio, fino a sconsigliarli adesso quasi del tutto; lontano dai pasti per evitare presunte “fermentazioni”, ma ora risulta invece il contrario. E ancora: con o senza buccia, cruda o cotta, da lavare con bicarbonato o solo con acqua? Sì, a questo punto la confusione è tanta. Per questo ci siamo rivolti a Stefano Vendrame, biologo nutrizionista autore del libro Trappole alimentari.