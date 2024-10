LIVE Partizan-Virtus Bologna 37-32, Eurolega basket in DIRETTA: balcanici a +5 all’intervallo lungo, 14 punti di Clyburn (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il secondo quarto: dopo 20? il Partizan Belgrado è avanti 37-32 sulla Virtus Bologna. 37-32 Risponde Lundberg con la stessa moneta: 7 punti per il danese. 34-32 CLYBUUUURNN!! TRIPLAAAAAAA 34-29 Scippata di Lundberg che elude la difesa bianconera: +5 Partizan e time-out Banchi. 32-29 Bonga appoggia per il +3. 30-29 Clyburn tiene a contatto la Virtus e sale a quota 11 punti. 30-27 Sterling Brown dall’arco: +3 Belgrado. 27-27 Assist di Diouf per Morgan: ancora parità! 27-25 Tyrique Jones schiaccia sulla linea di fondo: nuovo vantaggio Partizan. 25-25 Shengelia va fin in fondo: pareggio! 25-23 Will Clyburn in allontanamento: 9 punti per lui e -2 Virtus. Time-out chiamato da coach Zeljko Obradovic. 25-21 RAYJON TUCKER PRENDE IL VOLO! -4 Virtus. 25-19 Virata perfetta di Carlik Jones. Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 37-32, Eurolega basket in DIRETTA: balcanici a +5 all’intervallo lungo, 14 punti di Clyburn Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il secondo quarto: dopo 20? ilBelgrado è avanti 37-32 sulla. 37-32 Risponde Lundberg con la stessa moneta: 7per il danese. 34-32 CLYBUUUURNN!! TRIPLAAAAAAA 34-29 Scippata di Lundberg che elude la difesa bianconera: +5e time-out Banchi. 32-29 Bonga appoggia per il +3. 30-29tiene a contatto lae sale a quota 11. 30-27 Sterling Brown dall’arco: +3 Belgrado. 27-27 Assist di Diouf per Morgan: ancora parità! 27-25 Tyrique Jones schiaccia sulla linea di fondo: nuovo vantaggio. 25-25 Shengelia va fin in fondo: pareggio! 25-23 Willin allontanamento: 9per lui e -2. Time-out chiamato da coach Zeljko Obradovic. 25-21 RAYJON TUCKER PRENDE IL VOLO! -4. 25-19 Virata perfetta di Carlik Jones.

