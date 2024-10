LIVE – Berrettini-Tiafoe, secondo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Tiafoe, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il campione romano ha esordito con un successo in due set ai danni del qualificato ungherese Marton Fucsovics, battuto senza concedere neppure una palla break. Per un posto nei quarti di finale adesso trova di fronte a lui l’esuberante tennista a stelle e strisce, che nel primo round è riuscito ad avere la meglio nei confronti del mancino britannico Cameron Norrie. Tra i due giocatori si tratta del terzo precedente della carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Sulla base delle quote dei bookmakers sarà Berrettini a partire leggermente sfavorito. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Il campione romano ha esordito con un successo in due set ai danni del qualificato ungherese Marton Fucsovics, battuto senza concedere neppure una palla break. Per un posto nei quarti di finale adesso trova di fronte a lui l’esuberante tennista a stelle e strisce, che nel primo round è riuscito ad avere la meglio nei confronti del mancino britannico Cameron Norrie. Tra i due giocatori si tratta del terzo precedente della carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Sulla base delle quote dei bookmakers saràa partire leggermente sfavorito.

LIVE Berrettini-Tiafoe - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : serve una vittoria per svoltare - Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Brillante protagonista del girone di Coppa Davis vinto dagli azzurri a Bologna, Matteo si è poi fermato a Tokyo a causa di un nuovo problema agli ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5 - 6-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : un break per set - romano in ottavi di finale! - 30-0 Altro dritto incisivo di Berrettini che gli dà il punto. 1-2 Che punto! Lo vince il magiaro con l’accelerazione lungoriga di dritto. 1-1 A quindici il romano. Servirà a breve Berrettini per chiudere! 40-15 Altra prima vincente di Fucsovics. 40-40 Servizio e attacco di dritto Fucsovics. 30-30 Errore con il dritto in corsa di Berrettini. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5 6-4 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 04 – I due giocatori sono in campo per il riscaldamento 16. . Dopo un torneo di Stoccolma al di sotto delle aspettative, con l’uscita di scena al secondo turno per mano di Stricker, il tennista azzurro riparte dall’Austria. Alla portata ma non scontato l’impegno di primo turno contro l’ungherese Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso ... (Sportface.it)