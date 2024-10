Lazio, Baroni: “Domani serve una motivazione straordinaria” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “C’è da prendere il positivo anche nella sconfitta con la Juve, una squadra che ha dimostrato di essere di spessore e in crescita“. Sono queste le parole del tecnico della Lazio Marco Baroni alla vigilia della partita di Europa League contro il Twente. “Domani affrontiamo una squadra giovane, che gioca molto bene al calcio. Una partita complicata, serve una motivazione straordinaria per una gara di intensità, corsa, qualità e anche compattezza“, ha aggiunto. “Più che rotazioni daremo delle opportunità ai ragazzi che considero comunque dei titolari“, ha detto Baroni. Il tecnico è poi tornato sulla partita contro il Torino, dicendo che “quando cerchi di giocare un calcio offensivo occorre sacrificio, nella difficoltà abbiamo fatto una partita maiuscola in inferiorità numerica. Domani sarà una gara dove dobbiamo avere una grandissima concentrazione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “C’è da prendere il positivo anche nella sconfitta con la Juve, una squadra che ha dimostrato di essere di spessore e in crescita“. Sono queste le parole del tecnico dellaMarcoalla vigilia della partita di Europa League contro il Twente. “affrontiamo una squadra giovane, che gioca molto bene al calcio. Una partita complicata,unaper una gara di intensità, corsa, qualità e anche compattezza“, ha aggiunto. “Più che rotazioni daremo delle opportunità ai ragazzi che considero comunque dei titolari“, ha detto. Il tecnico è poi tornato sulla partita contro il Torino, dicendo che “quando cerchi di giocare un calcio offensivo occorre sacrificio, nella difficoltà abbiamo fatto una partita maiuscola in inferiorità numerica.sarà una gara dove dobbiamo avere una grandissima concentrazione.

