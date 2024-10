Lavoro, scontro tra Calderone e le opposizioni sulla settimana corta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È a rischio, dopo le accuse di “propaganda” alle opposizioni rivolte dalla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, l’accordo che si era profilato nell’Ufficio di presidenza della commissione Lavoro della Camera sulla proposta di legge sulla settimana corta a parità di salario. Il presidente Walter Rizzetto (FdI) aveva proposto di chiudere i lavori senza votare gli emendamenti, compreso quello soppressivo della legge presentato dalla sua forza politica, e andare in Aula lunedì senza mandato al relatore, aprendo quindi ad un confronto con le opposizioni in assemblea. La nota di Calderone, arrivata nel corso dell’ufficio di presidenza, ha però cambiato le cose. Lapresse.it - Lavoro, scontro tra Calderone e le opposizioni sulla settimana corta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È a rischio, dopo le accuse di “propaganda” allerivolte dalla ministra del, Marina Elvira, l’accordo che si era profilato nell’Ufficio di presidenza della commissionedella Cameraproposta di leggea parità di salario. Il presidente Walter Rizzetto (FdI) aveva proposto di chiudere i lavori senza votare gli emendamenti, compreso quello soppressivo della legge presentato dalla sua forza politica, e andare in Aula lunedì senza mandato al relatore, aprendo quindi ad un confronto con lein assemblea. La nota di, arrivata nel corso dell’ufficio di presidenza, ha però cambiato le cose.

